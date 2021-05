Generali: investe nella micromobilità ed entra in capitale Ridemovi (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Generali investe in Ridemovi, azienda attiva in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l’offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. L’investimento è stato perfezionato per il tramite di un fondo di investimento specializzato, gestito da Ocorian Fund Management e partecipato da alcune compagnie del gruppo Generali. Generali Insurance Asset Management ha curato le fasi della transazione in qualità di investment advisor del fondo.Ridemovi è presente in 17 città in Italia e Spagna con circa 30mila mezzi, 2 milioni di utenti e un miliardo di chilometri percorsi in tre anni di attività, offrendo così una soluzione per la mobilità urbana a basse emissioni di gas serra e di inquinanti ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) –in, azienda attiva in Italia e Spagna nel settore dellaattraverso l’offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. L’investimento è stato perfezionato per il tramite di un fondo di investimento specializzato, gestito da Ocorian Fund Management e partecipato da alcune compagnie del gruppoInsurance Asset Management ha curato le fasi della transazione in qualità di investment advisor del fondo.è presente in 17 città in Italia e Spagna con circa 30mila mezzi, 2 milioni di utenti e un miliardo di chilometri percorsi in tre anni di attività, offrendo così una soluzione per la mobilità urbana a basse emissioni di gas serra e di inquinanti ...

Advertising

ioloraccolgo : Generali investe in Ridemovi ed entra nella micromobilità - TV7Benevento : Generali: investe nella micromobilità ed entra in capitale Ridemovi... - fisco24_info : Generali investe in Ridemovi ed entra nella micromobilità: Società offre condivisione bici e monopattini in Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Generali investe Generali investe in Ridemovi ed entra nella micromobilità Generali investe in Ridemovi, azienda che opera in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l'offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. L'...

AOI aderisce a Lobbying4Change (07/05/2021) ...campagna come AOI per ottenere un salto di qualità culturale nel processo democratico che investe ...piano di recupero per il Paese le categorie maggiormente colpite e i portatori di interessi generali ...

Generali investe in Ridemovi ed entra nella micromobilità - Economia Agenzia ANSA Generali: investe nella micromobilità ed entra in capitale Ridemovi Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Generali investe in Ridemovi, azienda attiva in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l'offerta di ...

Generali, investe in Ridemovi offrendo servizi nella green mobility Ferrari (Generali): “Generali, in linea con il suo obiettivo di contribuire alla costruzione di una società sostenibile, investe nella green mobility” ...

in Ridemovi, azienda che opera in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l'offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. L'......campagna come AOI per ottenere un salto di qualità culturale nel processo democratico che...piano di recupero per il Paese le categorie maggiormente colpite e i portatori di interessi...Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Generali investe in Ridemovi, azienda attiva in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l'offerta di ...Ferrari (Generali): “Generali, in linea con il suo obiettivo di contribuire alla costruzione di una società sostenibile, investe nella green mobility” ...