Days Gone su PC non supporta ray tracing o DLSS | per il momento – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Days Gone su PC non supporta ray tracing o DLSS, per il momento

Dalle FAQ ufficiali della versione PC di Days Gone veniamo a sapere che la nuova edizione per piattaforma Windows non supporta ray tracing o DLSS, per il momento.

Days Gone su PC non supporterà tecnologie grafiche come ray tracing o DLSS, questo è quanto riferito nelle FAQ ufficiali del gioco da parte del team Bend Studio, autore del titolo in questione che si appresta ad arrivare su piattaforma Windows dopo essere stato esclusiva PS4. Qualche settimana fa abbiamo ricevuto infine la data di uscita ufficiale annunciata da Sony per la versione PC di Days Gone, prevista arrivare il 18 maggio.

Ultime Notizie dalla rete : Days Gone Days Gone 2: oltre 100.000 firme per la petizione, ma servirà a qualcosa? La petizione lanciata in rete dai fan per far cambiare idea a Sony Interactive Entertainment su Days Gone 2 , facendo tornare la società indietro sui suoi passi e dare il benestare allo sviluppo del sequel del titolo di Bend Studio , ha superato quota 100.000 firme (siamo ad oltre 106.000 ...

PlayStation Plus, meglio o peggio del 2020? Sorpresa nei primi 5 mesi ...99 Concrete Genie " $29,99 Maquette PS5 " $19,99 Final Fantasy 7 Remake " $59,99 Farpoint " $19,99 Remnant: From the Ashes " $39,99 Oddworld: Soulstorm PS5 " $49,99 Days Gone " $39,99 Zombie Army 4: ...

