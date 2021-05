Daydreamer anticipazioni 11 maggio | un nuovo addio per Can

(Di lunedì 10 maggio 2021) I problemi tra Mihriban e Aziz si fanno sempre più forti, così il padre di Can prende un'importante decisione. Mihriban cerca il sostegno di Selim in questo delicato momento L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Novella_2000 : Anticipazioni Daydreamer dal 10 al 14 maggio: Sanem gelosa di Can - infoitcultura : DayDreamer anticipazioni, c’è un addio: chi lascia per sempre il cast - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 10 maggio 2021 - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 10-14 maggio 2021: Aziz lascia la città - #Daydreamer #anticipazioni #10-14 - infoitcultura : Daydreamer 10-14 maggio 2021: anticipazioni e trame -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

le ali del sogno,puntata oggi, 10 maggio Nella puntata di oggi, lunedì 10 maggio, dile ali del sogno , Emre non riesce più a sopporare la convivenza forzata a ...Scopriamo ledi- Le ali del sogno per le Puntate in onda dal 10 al 14 maggio 2021 su Canale 5 . Vediamo dunque insieme cosa succederà , il Riassunto e le Trame delle Puntate di...I problemi tra Mihriban e Aziz si fanno sempre più forti, così il padre di Can prende un'importante decisione. Mihriban cerca il sostegno di Selim in questo delicato momento ...Nuova settimana in compagnia di Daydreamer; vediamo cosa accadrà nella puntata di oggi nella soap opera turca. CeyCey e Muzo hanno litigato, ...