Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 09/05/2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) Resident Evil Village cavalca la cresta dell’onda, ma New Pokémon Snap non demorde: ecco gli ultimi Dati di vendita per i videogiochi Come ogni settimana, è di nuovo il momento di dedicarci ai Dati di vendita britannici, e tra i videogiochi più venduti non poteva che trionfare l’orrore targato Capcom. Resident Evil Village si è aggiudicato il primo posto, nonché il secondo lancio di maggior successo di quest’anno dopo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Il 49% delle sue vendite era su PS5, il 31% su PS4 e il 20% su Xbox. Sul fronte Sony, è il terzo lancio più grande per PS4 dopo Spider-Man: Miles Morales ed Assassin’s Creed Valhalla, usciti entrambi lo scorso novembre. Gli orridi confronti di Resident Evil Village In realtà, in fatto di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 10 maggio 2021) Resident Evil Village cavalca la cresta dell’onda, ma New Pokémon Snap non demorde: ecco gli ultimidiper iCome ogni settimana, è di nuovo il momento di dedicarci aidi, e tra ipiù venduti non poteva che trionfare l’orrore targato Capcom. Resident Evil Village si è aggiudicato il primo posto, nonché il secondo lancio di maggior successo di quest’anno dopo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Il 49% delle sue vendite era su PS5, il 31% su PS4 e il 20% su Xbox. Sul fronte Sony, è il terzo lancio più grande per PS4 dopo Spider-Man: Miles Morales ed Assassin’s Creed Valhalla, usciti entrambi lo scorso novembre. Gli orridi confronti di Resident Evil Village In realtà, in fatto di ...

Advertising

tuttoteKit : Dati di vendita britannici: ... #AnimalCrossingNewHorizons #CallOfDutyBlackOpsColdWar #DatiDiVendita #FIFA21… - ItsLexi5998 : @dasoIifamale Allora sostanzialmente tu metti degli articoli in vendita ad un prezzo, poi chi vuole acquistarli ti… - leosorge : RT @Greenstartit: GermogliVerdi #22. I dati vendita di auto elettriche in Italia. Dove e chi estrare il litio nel mondo. Ford eTransit - ht… - Greenstartit : GermogliVerdi #22. I dati vendita di auto elettriche in Italia. Dove e chi estrare il litio nel mondo. Ford eTransi… - semeraro_g : RT @FabioVanorio: I data broker combinano e creano segmenti di pubblico e di utenti. Poi procedono a venderli ad altre aziende. L'intermedi… -