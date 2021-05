Da Greta Thunberg a Elon Musk, ecco chi vive con l’Asperger (Di lunedì 10 maggio 2021) «So che dico o posto cose strane, ma è così che funziona il mio cervello». Elon Musk, il Ceo di Tesla, nel monologo andato in onda sulla NBC l’8 maggio, ha rivelato di avere la sindrome di Asperger. Si tratta di disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento che riguarda circa l’1% della popolazione e che può passare a lungo sotto silenzio: di solito si arriva alla diagnosi molto più tardi che in altre forme di autismo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 maggio 2021) «So che dico o posto cose strane, ma è così che funziona il mio cervello». Elon Musk, il Ceo di Tesla, nel monologo andato in onda sulla NBC l’8 maggio, ha rivelato di avere la sindrome di Asperger. Si tratta di disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento che riguarda circa l’1% della popolazione e che può passare a lungo sotto silenzio: di solito si arriva alla diagnosi molto più tardi che in altre forme di autismo.

