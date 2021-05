Covid - 19 | altre due vittime nel salernitano | nuovi contagi in 5 comuni

Advertising

RegLombardia : #pianovaccinazioni Dalla mezzanotte di oggi anche le persone tra i 50 e i 59 anni di età potranno prenotare la vacc… - LegaSalvini : #SALVINI VUOLE L'ABOLIZIONE DEL #COPRIFUOCO E ALTRE RIAPERTURE. NO DELLA LEGA ALL'AUMENTO DELLE TASSE - rainiero43 : RT @Meira85253235: @myrtamerlino Perché fare il vaccino se nella stanza di un paziente covid non c'è traccia di covid ??? Vi ricordo che a… - manulanze1 : RT @MMaXXprIIme: Mentre noi italiani dobbiamo sottostare a leggi e regole senza alcun valore scientifico, migliaia di clandestini entrano i… - mexpayno : @alidemarchii Ho provato a parlarne a mio padre ma proprio non vuole...ha anche paura per la storia del covid...la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altre

LA NAZIONE

In particolare, Vittorio Sgarbi è stato sanzionato per " non indossavo la mascherina, non rispettavo il coprifuoco ecose ". Certamente il primo cittadino di Sutri e candidato sindaco alle ...Le multe, contestate perché "non indossava la mascherina, non rispettavo il coprifuoco ecose", spiega Sgarbi, "sono state tutte impugnate". I verbali "fanno riferimento non solo all'ignoranza ...Governo al lavoro sul decreto sostegni Bis. Il varo del dl, atteso in Consiglio dei ministri questo giovedì, potrebbe slittare di qualche giorno. Resterebbero infatti ancora alcuni nodi da sciogliere ...Somministrazioni già partite in alcuni territori. Da giovedì 13 maggio prenotazioni dal medico di base per la fascia 50-54 anni ...