Cosa sappiamo finora sulle riaperture previste dal 15 maggio

(Di lunedì 10 maggio 2021) In zona gialla riapriranno piscine all’aperto e centri commerciali nel weekend. Via libera all’ingresso dei turisti provenienti da altri paesi europei, Regno Unito e Israele senza quarantena. Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi (foto: Palazzo Chigi)Piscine all’aperto e centri commerciali saranno le prime attività a tornare normalmente operative dal prossimo 15nelle zone gialle, nel secondo round diprevisto dal governo all’interno delle zone gialle. E dalla stessa data cambieranno le regole per i viaggiatori in arrivo dai paesi europei, dal Regno Unito e da Israele che potranno entrare in Italia senza obbligo di quarantena. Per il 14, invece, è atteso il decreto del governo che dovrebbe fare luce su ulteriori allentamenti delle restrizioni. Di certo c’è che con l’avanzare della campagna ...