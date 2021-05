Boxe: Canelo vs Caleb Plant, la riunificazione del titolo a Settembre (Di lunedì 10 maggio 2021) All’indomani della netta vittoria di Saul Canelo Alvarez contro Billy Joe Saunders si aprono gli scenari per la riunificazione del titolo di campione undisputed delle 168 libbre. La più accreditata ad oggi prevede il match tra Canelo e Caleb Plant che potrebbe realizzarsi nel mese di Settembre. Il pugile messicano è detentore delle cinture WBO, WBC e WBA mentre Plant è in possesso di quella IBF, il vincitore si porterebbe a casa tutto diventando supercampione assoluto. Nel frattempo il promoter Eddie Hearn ha dichiarato che Billy Joe Saunders ha riportato fratture multiple all’orbita oculare destra e di conseguenza sarà fuori dai giochi per molto tempo. Caleb Plant ha commentato così il match tra Alvarez e Saunders: ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) All’indomani della netta vittoria di SaulAlvarez contro Billy Joe Saunders si aprono gli scenari per ladeldi campione undisputed delle 168 libbre. La più accreditata ad oggi prevede il match trache potrebbe realizzarsi nel mese di. Il pugile messicano è detentore delle cinture WBO, WBC e WBA mentreè in possesso di quella IBF, il vincitore si porterebbe a casa tutto diventando supercampione assoluto. Nel frattempo il promoter Eddie Hearn ha dichiarato che Billy Joe Saunders ha riportato fratture multiple all’orbita oculare destra e di conseguenza sarà fuori dai giochi per molto tempo.ha commentato così il match tra Alvarez e Saunders: ...

