Serie C 2020/2021, avanzano Juventus e Foggia: battute a domicilio per 3-1 Pro Patria e Catania (Di domenica 9 maggio 2021) Juventus U-23 e Foggia erano costrette a vincere per avanzare al secondo turno. L’hanno fatto entrambe con lo stesso punteggio: Pro Patria-Juventus 1-3, Catania-Foggia 1-3. Si parte dalla sfida di Busto Arsizio, dove non è bastato il cuore dei padroni di casa. Al gol di Latte Lath ha risposto Ranocchia su calcio di punizione, poi nel secondo tempo la Pro non è riuscita a reagire al gol di Brighenti al 55?. All’ultimo secondo Correia ha chiuso la partita, con gli uomini di Javorcic tutti riversati in attacco. I bianconeri al secondo turno troveranno la Pro Vercelli. Al Massimino è il Catania a fare la partita nel primo tempo, ma sono i pugliesi ad andare in vantaggio con Baldé, abile a sfruttare un’indecisione di Giosa. Nel secondo tempo il palo di Maldonado è seguito ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021)U-23 eerano costrette a vincere per avanzare al secondo turno. L’hanno fatto entrambe con lo stesso punteggio: Pro1-3,1-3. Si parte dalla sfida di Busto Arsizio, dove non è bastato il cuore dei padroni di casa. Al gol di Latte Lath ha risposto Ranocchia su calcio di punizione, poi nel secondo tempo la Pro non è riuscita a reagire al gol di Brighenti al 55?. All’ultimo secondo Correia ha chiuso la partita, con gli uomini di Javorcic tutti riversati in attacco. I bianconeri al secondo turno troveranno la Pro Vercelli. Al Massimino è ila fare la partita nel primo tempo, ma sono i pugliesi ad andare in vantaggio con Baldé, abile a sfruttare un’indecisione di Giosa. Nel secondo tempo il palo di Maldonado è seguito ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - RobertoBurioni : Se ve la prendete con gli esperti che sono sempre in tv non prendetevela con me. Io non rilascio un'intervista da g… - sportface2016 : #SerieC Avanzano al secondo turno Juventus-U23 e Foggia: battute a domicilio per 3-1 Pro Patria e Catania - junews24com : Gasperini alla Juve, il tecnico: «Appuntamento dopo il 23 maggio» - - KINSHASAAAAAAA : RT @Zorochan_1: Classifica gol fatti in Serie A senza rigori. Inter : 73 Atalanta : 78 Napoli : 71 Ac Milan : 50 Nonostante il gioco s… -