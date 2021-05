Ragazza su TikTok dichiara di essere stata rapita: è lei la Sofia Juarez scomparsa nel 2003? (Di domenica 9 maggio 2021) Su TikTok una donna in un video ha dichiarato di essere stata rapita da bambina. La polizia è molto propensa a contattarla: potrebbe trattarsi di Sofia Juarez, scomparsa nel 2003. Al tempo, non si era esclusa la pista del rapimento per la bambina. Una donna che dice di essere stata rapita Il video di TikTok mostra Oscar Zazueta – personaggio web e youtuber con una discreto seguito – intervistare una donna in una delle piazze principali di Culiacan. Il giornalista le chiede semplicemente se è felice dell’arrivo del suo prossimo compleanno, ma la risposta della donna lascia un’inquietante sensazione. LEGGI ANCHE => “Denise Pipitone, parla la madre: ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 9 maggio 2021) Suuna donna in un video hato dida bambina. La polizia è molto propensa a contattarla: potrebbe trattarsi dinel. Al tempo, non si era esclusa la pista del rapimento per la bambina. Una donna che dice diIl video dimostra Oscar Zazueta – personaggio web e youtuber con una discreto seguito – intervistare una donna in una delle piazze principali di Culiacan. Il giornalista le chiede semplicemente se è felice dell’arrivo del suo prossimo compleanno, ma la risposta della donna lascia un’inquietante sensazione. LEGGI ANCHE => “Denise Pipitone, parla la madre: ...

Advertising

fairyarii : ieri su tiktok ho visto il video di una ragazza con l’alopecia jokes on me oggi ho scoperto di averla anche io - _wishuweregay_ : su tiktok ho appena visto una ragazza con il mio stesso corpo e adesso il mio cuore è letteralmente così ?????????????????? - oliverhogws : @delhogws che poi mi viene in mente una ragazza su tiktok che stava facendo l’albero genealogico di tutti gli shado… - lauraniston_ : Ho visto un tiktok di questa ragazza americana che diceva, in poche parole, 'non lamentatevi di quante cosa avete d… - bloomjins : il fatto che ho appena visto su tiktok il pov dell'altra ragazza ..... -