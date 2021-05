Ormai il distanziamento è tra le regole e la realtà (Di domenica 9 maggio 2021) La storia siamo noi. E anche la cronaca. Siamo noi che decidiamo che certe cose non hanno più senso. Leggi su ilgiornale (Di domenica 9 maggio 2021) La storia siamo noi. E anche la cronaca. Siamo noi che decidiamo che certe cose non hanno più senso.

Advertising

SAGGEIDEE : Forse sarebbe meno ipocrita rimuovere l'obbligo del #distanziamento. Ognuno ormai fa un po' quel cavolo che gli pa… - GDavicino : Ormai, dopo 14 mesi di inutile flagellazione subìta x un'influenza che si può curare come le altre,la percezione po… - astronautalpha : domattina riprendo un treno a lunga percorrenza (tre ore di regionale mannaggia alla mad—) dopo ben dieci mesi e di… - sb93108 : RT @magazine_italia: ??Saluti romani in piazza?? Un migliaio di braccia tese senza alcun distanziamento. È successo l'altra sera a Milano do… - alanperacci : RT @magazine_italia: ??Saluti romani in piazza?? Un migliaio di braccia tese senza alcun distanziamento. È successo l'altra sera a Milano do… -

Ultime Notizie dalla rete : Ormai distanziamento "Non siamo in un Paese libero". Intervista a Giuseppe Stampone ...in una sala refettorio in cui abbiamo consumato una cena austera a una tavolata (con distanziamento)... NODI BUROCRATICI AL PETTINE DELLA PANDEMIA Ormai più di un anno fa, il Ministro Franceschini diceva ...

Covid, tutto sulle varianti: "Vaccini efficaci. Ma dobbiamo stare attenti..." ... dall'altro - per quanto possa sembrare ripetitivo e ormai scomodo " occorre rispettare le ormai note e semplici regole e misure preventive: distanziamento sociale ed uso corretto dei dispositivi di ...

Ormai il distanziamento è tra le regole e la realtà il Giornale Karate e COVID con il karateka più forte di Manfredonia Sono ormai 2 anni che questa pandemia sta accompagnando la vita di ognuno di noi e naturalmente sta creando tanti disagi a livello economico e naturalmente a livello psicologico nelle persone. Uno dei ...

La pandemia non sembra aver aumentato i suicidi I dati suggeriscono anzi che siano calati, ma non dicono tutto e non è detto che si mantengano sul medio e lungo periodo ...

...in una sala refettorio in cui abbiamo consumato una cena austera a una tavolata (con)... NODI BUROCRATICI AL PETTINE DELLA PANDEMIApiù di un anno fa, il Ministro Franceschini diceva ...... dall'altro - per quanto possa sembrare ripetitivo escomodo " occorre rispettare lenote e semplici regole e misure preventive:sociale ed uso corretto dei dispositivi di ...Sono ormai 2 anni che questa pandemia sta accompagnando la vita di ognuno di noi e naturalmente sta creando tanti disagi a livello economico e naturalmente a livello psicologico nelle persone. Uno dei ...I dati suggeriscono anzi che siano calati, ma non dicono tutto e non è detto che si mantengano sul medio e lungo periodo ...