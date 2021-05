Masters 1000 Madrid 2021: Matteo Berrettini e Alexander Zverev, i precedenti. Tre incontri significativi tra i due (Di domenica 9 maggio 2021) Sono tre i precedenti, prima della finale odierna a Madrid, tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Il romano e il tedesco si sono affrontati in occasioni particolarmente significative, sia per l’uno che per l’altro, in differenti fasi della loro carriera. E due di questi confronti si sono tenuti al Foro Italico di Roma, che segue ormai da anni Madrid nella programmazione dei tornei. La prima volta tra i due si è avuta nel secondo turno dell’edizione 2018. Berrettini, all’epoca, era entrato da poco nei primi 100 del mondo e aveva battuto l’americano Frances Tiafoe in una piacevole serata di maggio sul campo intitolato a Nicola Pietrangeli. Si aprirono le porte del Centrale per lui, che giocò un validissimo primo set contro quello che al tempo era il ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Sono tre i, prima della finale odierna a, tra. Il romano e il tedesco si sono affrontati in occasioni particolarmente significative, sia per l’uno che per l’altro, in differenti fasi della loro carriera. E due di questi confronti si sono tenuti al Foro Italico di Roma, che segue ormai da anninella programmazione dei tornei. La prima volta tra i due si è avuta nel secondo turno dell’edizione 2018., all’epoca, era entrato da poco nei primi 100 del mondo e aveva battuto l’americano Frances Tiafoe in una piacevole serata di maggio sul campo intitolato a Nicola Pietrangeli. Si aprirono le porte del Centrale per lui, che giocò un validissimo primo set contro quello che al tempo era il ...

Advertising

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE MATTEO ?????? Piegato Ruud in un'ora e venti minuti (6-4 6-4) e conquista la prima, meritata, final… - Coninews : SIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sulla terra rossa di Madrid @MattBerrettini supera in due set (6-4 6-4) Casper Ruud e conquis… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MADRID, BERRETTINI IN FINALE BATTUTO RUUD IN 2 SET (6-4, 6-4) ??… - OA_Sport : Masters 1000 Madrid 2021: Matteo Berrettini, i precedenti con Alexander Zverev. Da Roma a Shanghai, traiettorie che… - AlePassanti : RT @OA_Sport: Matteo Berrettini contro Alexander Zverev: è questa la finale del Masters 1000 di Madrid. Un altro grande momento del tennis… -