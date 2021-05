Giudici confermano licenziamento docente, non è un modello educativo positivo. Aveva falsificato certificati medici ma era stata prosciolta (Di domenica 9 maggio 2021) Una docente veniva destituita dall’incarico di insegnante presso un liceo, in quanto Aveva falsificato dei certificati medici. In sede penale viene prosciolta per prescrizione, quindi adisce la giustizia per vedersi revocare la sanzione disciplinare della destituzione che, al contrario, viene confermata: la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro Civile, Sentenza 04 maggio 2021, n. 11634) ha evidenziato il dolo e l'uso di mezzi fraudolenti per ingannare il datore di lavoro, con comportamento ritenuto tale da compromettere la funzione di modello educativo che la figura del docente deve assumere verso gli alunni e nel contesto della comunità scolastica, oltre che inadeguato a chi svolga una pubblica funzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 maggio 2021) Unaveniva destituita dall’incarico di insegnante presso un liceo, in quantodei. In sede penale vieneper prescrizione, quindi adisce la giustizia per vedersi revocare la sanzione disciplinare della destituzione che, al contrario, viene confermata: la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro Civile, Sentenza 04 maggio 2021, n. 11634) ha evidenziato il dolo e l'uso di mezzi fraudolenti per ingannare il datore di lavoro, con comportamento ritenuto tale da compromettere la funzione diche la figura deldeve assumere verso gli alunni e nel contesto della comunità scolastica, oltre che inadeguato a chi svolga una pubblica funzione. L'articolo .

