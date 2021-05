Genoa - Sassuolo 1 - 2 | commento al risultato della partita

(Di domenica 9 maggio 2021) Ilvince per 2 - 1 il lunch match , superando in trasferta ilgrazie ai gol di Raspadori (14') e Berardi (66'). De Zerbi continua a coltivare il sogno europeo e supera in classifica la ...

Ilvince per 2 - 1 il lunch match , superando in trasferta ilgrazie ai gol di Raspadori (14') e Berardi (66'). De Zerbi continua a coltivare il sogno europeo e supera in classifica la ...Commenta per primo1 - 2 (primo tempo 0 - 1) Marcatori: 14' pt Raspadori (S); 21' st Berardi (S), 40' st Zappacosta (G). Assist: 14' pt Traoré (S); 40' st Pjaca (G).(3 - 5 - 2): Perin; Masiello, ...Il Sassuolo sfoggia dai primi minuti il suo gioco veloce e palla a terra, mettendo in difficoltà la difesa troppo statica del Genoa. Su un cross basso di Berardi al 4' Zapata intercetta in scivolata, ...Il Sassuolo ha superato il Genoa a Marassi nell'anticipo delle 12.30 della 35esima giornata di Serie A. La squadra di De Zerbi si è imposta per 2-1: di nuovo a segno Raspadori, obiettivo di mercato di ...