Fonseca e Cosmi post Roma-Crotone

(Di domenica 9 maggio 2021) All’Olimpico i giallorossi hanno battuto ilcon un netto 5 a 0, grazie alle doppiette di Mayoral e Pellegrini e alla rete realizzata da Mkhitaryan. hanno commentato la partita. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? L’allenatore giallorosso ha commentato così la vittoria sul: “I ragazzi hanno giocato bene, tutti hanno giocato e fatto una buona partita. Era importante vincere oggi e fare i tre punti. Penso che anche nel primo tempo abbiamo creato le occasioni e ilnon ha creato pericoli. Era importante fare questi tre punti e li abbiamo fatti bene“.su Darboe “Quello che sta dimostrando mi fa credere che è un giocatore pronto per stare con la squadra. Ha molto coraggio, è un ...

Advertising

RAttivo : Pupazzo,schernisce Fonseca e poi viene preso a pizze(come ormai succede da mesi).Tranne qualche attempato giornalis… - cbc556bddb364a1 : RT @Lupetto979: Salve @Paolo_Assogna devo dire che aveva ragione, oggi si è visto benissimo che accanto a Fonseca sarebbe servito un tutor… - Lupetto979 : Salve @Paolo_Assogna devo dire che aveva ragione, oggi si è visto benissimo che accanto a Fonseca sarebbe servito u… - RealHumanBean_7 : Fonseca affiancato da Cosmi sarebbe stato l'incubo supremo - BohPoiVedo : Fonseca 5-0 Cosmi Così. Per dire. -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Cosmi

CROTONE (3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini (72' Petriccione), Benali (72' Zanellato), Reca (45' Rispoli); Ounas (87' Riviere), Simy. All....Una vittoria che permette alla squadra di Paulodi scavalcare il Sassuolo, risalendo dall'... è un tantino bugiardo perchè non lascia trasparire però i continui tentativi della squadra di...CALCIO La Roma riparte da una manita: quella rifilata (5-0) in casa al Crotone ultimo in classifica. Una vittoria che permette alla squadra di Paulo Fonseca di scavalcare il Sassuolo, risalendo dall’ ...Clima da vacanze estive allo Stadio Olimpico, dove la Roma ha schiantato con il perentorio punteggio di 5-0 il Crotone, nel match della 35a giornata di Serie A 2020-2021. Con questo risultato i giallo ...