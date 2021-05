F1 | Spagna; Hamilton vince davanti a Verstappen | 4 o Leclerc

(Di domenica 9 maggio 2021) Lewissu Mercedes ha vinto il gran premio didi F1. Il campione del mondo ha dato una grande dimostrazione di potenza sul circuito di Montmelò a Barcellona, rimontando 23 secondi in ...

E magari questo tanto agognato podio potrà arrivare. GP SPAGNA F1 2021 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 9 Maggio 2021 Pos Nr Pilota Team Tempo/Gap 1 44 L. Hamilton Mercedes 1:33'07"680 2 33 M. Verstappen ...Ottima strategia da parte della Mercedes, che piega la resistenza dell'olandese della Red Bull mettendo in pratica una strategia perfettamente eseguita da Hamilton. Leclerc è 4°, Sainz 7° ...