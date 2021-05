F1, Helmut Marko: “Oggi la Mercedes ne aveva di più. Il pit-stop? Una incomprensione tra Max e il team” (Di domenica 9 maggio 2021) Helmut Marko prova a fare una analisi accurata del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, in casa Red Bull. Oggi il team di Milton Keynes ha cullato a lungo il successo sul tracciato del Montmelò, ma la leadership di Max Verstappen è stata resa vana dalla rimonta di Lewis Hamilton che, in un colpo solo, è andato a prendersi vittoria e fuga in classifica generale. Giornata tutt’altro che stellare anche per Sergio Perez, che ha concluso la sua domenica al quinto posto, ben lontano da Charles Leclerc. Il commento del consigliere del team Red Bull al termine della gara sulla pista catalana, è laconico: “Si è capito subito che Oggi la Mercedes ne aveva di più – spiega a Speedweek – Nel primo stint la monoposto di Lewis ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)prova a fare una analisi accurata del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, in casa Red Bull.ildi Milton Keynes ha cullato a lungo il successo sul tracciato del Montmelò, ma la leadership di Max Verstappen è stata resa vana dalla rimonta di Lewis Hamilton che, in un colpo solo, è andato a prendersi vittoria e fuga in classifica generale. Giornata tutt’altro che stellare anche per Sergio Perez, che ha concluso la sua domenica al quinto posto, ben lontano da Charles Leclerc. Il commento del consigliere delRed Bull al termine della gara sulla pista catalana, è laconico: “Si è capito subito chelanedi più – spiega a Speedweek – Nel primo stint la monoposto di Lewis ...

