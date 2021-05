F1 GP Spagna 2021, Leclerc: “Gara perfetta, per il podio ci riproverò a Monaco” (Di domenica 9 maggio 2021) “Oggi abbiamo fatto una Gara perfetta. Non ci sono stati errori, la strategia ha funzionato, la gestione è stata buona. In partenza ho visto l’opportunità, ho intravisto una via libera sulla sinistra e sono andato per il sorpasso; per fortuna ha funzionato. Ho sperato nel podio? Molto. In radio mi davano i tempi di Ricciardo, ma io volevo quelli di Bottas dietro di me perché puntavo al 3° posto. Ci ho provato, ma non ce l’abbiamo fatta”. Così Charles Leclerc, pilota Ferrari che, dopo il 4° posto nel GP di Spagna, analizza la Gara ai microfoni di Sky Sport. Poi sulla possibilità di salire sul podio a Monaco, nel suo GP di casa: “Oggi abbiamo fatto una grande Gara, soprattutto sulla gestione della gomma. Nel 2019 ero debole su questo, ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) “Oggi abbiamo fatto una. Non ci sono stati errori, la strategia ha funzionato, la gestione è stata buona. In partenza ho visto l’opportunità, ho intravisto una via libera sulla sinistra e sono andato per il sorpasso; per fortuna ha funzionato. Ho sperato nel? Molto. In radio mi davano i tempi di Ricciardo, ma io volevo quelli di Bottas dietro di me perché puntavo al 3° posto. Ci ho provato, ma non ce l’abbiamo fatta”. Così Charles, pilota Ferrari che, dopo il 4° posto nel GP di, analizza laai microfoni di Sky Sport. Poi sulla possibilità di salire sul, nel suo GP di casa: “Oggi abbiamo fatto una grande, soprattutto sulla gestione della gomma. Nel 2019 ero debole su questo, ...

