F1, Carlos Sainz: “Alla Ferrari manca la velocità di punta per fare i sorpassi” (Di domenica 9 maggio 2021) Carlos Sainz probabilmente si aspettava di più dal proprio Gran Premio di casa. Lo spagnolo però è rimasto intruppato Alla prima curva ed è scivolato all’ottavo posto. Nel corso della gara è riuscito a scavalcare l’Alpine di Esteban Ocon, ma non ha avuto modo di fare altrettanto con la McLaren di Daniel Ricciardo. Il madrileno ha quindi concluso settimo, con la consapevolezza che probabilmente confermare la sesta piazza della qualifica sarebbe stato possibile. Ecco quando ha dichiarato il ventiseienne iberico ai microfoni di Mara Sangiorgio su Sky Sport F1. “Oggi è dipeso tutto dAlla partenza. Non so cosa sia successo, dovremo analizzare con calma l’accaduto per capire cosa fare di diverso la prossima volta. Mi sono trovato in mezzo a due macchine e non ho potuto staccare tardi, così ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)probabilmente si aspettava di più dal proprio Gran Premio di casa. Lo spagnolo però è rimasto intruppatoprima curva ed è scivolato all’ottavo posto. Nel corso della gara è riuscito a scavalcare l’Alpine di Esteban Ocon, ma non ha avuto modo dialtrettanto con la McLaren di Daniel Ricciardo. Il madrileno ha quindi concluso settimo, con la consapevolezza che probabilmente confermare la sesta piazza della qualifica sarebbe stato possibile. Ecco quando ha dichiarato il ventiseienne iberico ai microfoni di Mara Sangiorgio su Sky Sport F1. “Oggi è dipeso tutto dpartenza. Non so cosa sia successo, dovremo analizzare con calma l’accaduto per capire cosadi diverso la prossima volta. Mi sono trovato in mezzo a due macchine e non ho potuto staccare tardi, così ...

