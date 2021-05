Covid, in provincia un decesso e 65 casi in più (Di domenica 9 maggio 2021) LIVORNO - Altri 65 casi Covid segnalati sul territorio provinciale livornese, dove, nelle ultime ore, si registra anche un'altra vittima del virus. I decessi totali, da inizio dell'emergenza sanitaria,... Leggi su gazzettadilivorno (Di domenica 9 maggio 2021) LIVORNO - Altri 65segnalati sul territoriole livornese, dove, nelle ultime ore, si registra anche un'altra vittima del virus. I decessi totali, da inizio dell'emergenza sanitaria,...

Una donna di 91 anni è deceduta poco dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino anti - Covid prodotto dalla Pfizer , proprio nel parcheggio del punto vaccinale di Villorba (comune della provincia di Treviso). Il tragico episodio si è verificato durante la mattinata di ieri, sabato 8 ...

Covid, 57 casi in più in provincia, nessun decesso PISA - Sono 57 i nuovi contagi Covid in provincia di Pisa, rilevati nelle ultime ore, che portano il totale dei casi, da inizio pandemia, a 28440. Sul territorio pisano oggi non si registrano decessi correlati al Covid, che restano ...

Covid Milano, oggi 424 contagi in città e provincia Adnkronos Covid. Oggi nel Ferrarese 29 nuovi casi, in regione sono 650 con oltre 17mila tamponi Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 376.018 casi di positività, 650 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.114 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La p ...

Puglia, 646 casi Covid su 8600 tamponi: 25 decessi Puglia, 646 casi Covid su 8600 tamponi: 25 decessi . il bollettino epidemiologico della regione puglia in data 9 maggio 2021 ...

