Coppia bloccata in India: è tornata in Italia con volo sanitario. Grazie a donazioni per 130mila euro. Simonetta è già a Careggi (Di domenica 9 maggio 2021) Sono tornati! E' finito l'incubo per la Coppia di Campi Bisenzio, bloccata in India con la figlia adottiva a causa del covid. E' atterrato ieri sera, 8 maggio 2021, intorno alle 22, il volo sanitario - costato 130mila euro raccolti Grazie a donazioni arrivate da tutta Italia - che ha rimpatriato la famiglia. Parenti e amici hanno atteso Simonetta Filippini - che è positiva al Covid ed è già stata ricoverata a Careggi -, il marito Enzo Galli e la bimba di 2 anni adottata in India L'articolo proviene da Firenze Post.

