Chi è Marta Daddato, rapper di successo e star di TikTok (Di domenica 9 maggio 2021) Marta Daddato, con oltre un milione di follower, è una delle influencer italiane più seguite. Su Instagram e su TikTok, ha messo in luce la sua passione, la musica, incantando tantissimi coetanei con il suo talento e con le sue canzoni. Seppur giovanissima, mostra già grandissima determinazione e voglia di raggiungere i suoi sogni. Nome e cognome: Marta Daddato Data e luogo di nascita: 20 dicembre 2002 a Roma Dove abita: Roma Segno zodiacale: Sagittario TikTok: MartaDaddato Instagram: Daddatoo Facebook: Marta Daddato Marta Daddato da piccola Marta Daddato ha scoperto la sua passione per il canto quando era poco più di una bambina. ... Leggi su dilei (Di domenica 9 maggio 2021), con oltre un milione di follower, è una delle influencer italiane più seguite. Su Instagram e su, ha messo in luce la sua passione, la musica, incantando tantissimi coetanei con il suo talento e con le sue canzoni. Seppur giovanissima, mostra già grandissima determinazione e voglia di raggiungere i suoi sogni. Nome e cognome:Data e luogo di nascita: 20 dicembre 2002 a Roma Dove abita: Roma Segno zodiacale: SagittarioInstagram:o Facebook:da piccolaha scoperto la sua passione per il canto quando era poco più di una bambina. ...

Advertising

maccario_marta : RT @_rosaededdy_: Quanto sei innamorato mamma mia... ...non so chi sia più sottone tra te e la tua bimba Rosa! ...??? #Amici20 #rosadigrazi… - gigaMau : RT @massimocrucitti: @marta_pellizzi Noi umani siamo capaci di un ampio repertorio di atrocità, attraverso innocue parole. Il caporale sta… - marta_____1 : Comunque per chi non l'avesse capito Sangiovanni ha 18 anni compiuti il 9 Gennaio #Amici20 #amemici20 - maccario_marta : RT @tweetsamici20: Rudy è un Sangiulia stan account, CHI COME LUI? Nessuno @RudyZerbi #Amici20 - MenaSoffici01 : @marta_____1 @crisfris_ IO INFATTI NON AVEVO CAPITO CI HO MESSO 2 MINUTI A CAPIRE COSA INTENDESSE, CHI COME ME AHAHAHAHAH -