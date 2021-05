Bollettino Asl Benevento | 42 positivi ma non si registrano decessi

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 42 idella giornata alla luce dei 634 tamponi analizzati dall’Azienda Sanitaria Locale di. Di questi, 7 riguardano persone con sintomi, i restanti no. Sono 67 i guariti e non si. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sono 88 i nuovi casi Covid a Latina e in provincia in base alodierno diffuso dallapontina. Segnalati un decesso a Sezze, 57 guarigioni e 7 ricoveri. Le dosi di vaccino somministrate nelle 24 ore di riferimento sono state 3.978. Il dato relativo ...... Imperia (1) 23; Savona (2) 35; Genova 35 (di cui3: 25 e4: 10); La Spezia (5):... I DATI DI IERI, sabato 8 maggio :covid e vaccinazioni: in Liguria 202 nuovi positivi, ...In base ai dati comunicati oggi dalla Asl di Rieti, si segnalano 3 guariti e nessun nuovo caso positivo. Pertanto al 9 maggio scendono a 47 i residenti positivi a Fara in Sabina. I cittadini che neces ...Dagli ultimi tamponi processati (4.067 con test molecolare + 1.640 con test antigenico rapido) sono risultati oggi 152 i nuovi positivi covid in ...