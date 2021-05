Benevento Cagliari 1-1 LIVE | fine primo tempo – INTERVALLO

(Di domenica 9 maggio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? GOL DEL– Marin scambia con Nainggolan, il numero 8 delserve Lykogiannis che da fuori area fa partire un sinistro che lascia immobile Montipò 6? Montipò esce – Ci vuole un’attenta uscita di Montipò su Joao Pedro per evitare guai peggiori alla difesa del. 12? Tiro di Barba – Conclusione da posizione angolata del ...

Formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi(3 - 5 - 2)...Fare punti al Bentegodi può rivelarsi fondamentale nella giornata di, vero e proprio spareggio per non retrocedere. I dieci punti conquistati negli ultimi cinque turni hanno ...Pomeriggio domenicale infuocato per la lotta salvezza con il Benevento che ospita il Cagliari in una sfida che può valere una stagione con il Torino impegnato a Verona e Parma-Atalanta ...Le scelte di Inzaghi e Semplici per il match valido per la 35^ giornata di Serie A Più che una partita, un vero e proprio spareggio salvezza. Perdere oggi può significare retrocessione, vincere avrebb ...