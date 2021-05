Atalanta oggi a Parma, Pessina scalpita. Le ultime dal ritiro (Di domenica 9 maggio 2021) Bergamo - L' Atalanta oggi impegnata a Parma alle 15 (diretta su Sky Sport) dovrebbe rilanciare titolare Matteo Pessina , da oltre un mese scivolato in panchina dopo l'esplosione di Ruslan Malinovskyi. Leggi su ilgiorno (Di domenica 9 maggio 2021) Bergamo - L'impegnata aalle 15 (diretta su Sky Sport) dovrebbe rilanciare titolare Matteo, da oltre un mese scivolato in panchina dopo l'esplosione di Ruslan Malinovskyi.

Advertising

Atalanta_BC : Il nostro Mattia #Caldara spegne oggi 27 candeline! ?? Buon compleanno Mattia!! ???? Our defender Mattia Caldara turn… - Emanuelefire : @DavideWap @JastemmoColNAP Perché? Contando che il milan ha l'atalanta all'ultima, e con la vittoria di oggi andreb… - Ciruzz0N : @FrancescoRoma78 Se dovessero pareggiare atalanta e milan oggi possiamo anche pareggiarla, se perdono oggi possiamo… - deatoffees : #ParmaAtalanta oggi diventa fondamentale per poter gestire il finale di campionato dell #Atalanta in relazione alla… - SportPesa_IT : Tutte le partite rimanenti della 35° giornata si svolgono oggi. Incluso il big match tra Juventus e Milan di questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta oggi Diretta/ Fiorentina Genoa Primavera (risultato 0 - 2) streaming video: dominio rossoblu ... Fiorentina Genoa Primavera sta per cominciare! (agg Michela Colombo) Diretta/ Cagliari Atalanta ... dirett a dall'arbitro Marco D'Ascanio, è la partita in programma oggi, domenica 9 maggio 2021, con ...

Atalanta oggi a Parma, Pessina scalpita. Le ultime dal ritiro Bergamo - L' Atalanta oggi impegnata a Parma alle 15 (diretta su Sky Sport) dovrebbe rilanciare titolare Matteo Pessina , da oltre un mese scivolato in panchina dopo l'esplosione di Ruslan Malinovskyi. Il 24enne ...

Atalanta oggi a Parma, Pessina scalpita. Le ultime dal ritiro Il Giorno Spezia-Napoli, si riaccende il sogno Champions: «Osimhen meglio di CR7» Il Napoli cala il poker e a sole tre giornate dalla fine rientra nella corsa Champions, attendendo con ansia l’esito di Juve-Milan. Perché un eventuale pareggio a ...

Parma-Atalanta: la conferenza di D'Aversa Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tmw. "Devo dire ...

... Fiorentina Genoa Primavera sta per cominciare! (agg Michela Colombo) Diretta/ Cagliari... dirett a dall'arbitro Marco D'Ascanio, è la partita in programma, domenica 9 maggio 2021, con ...Bergamo - L'impegnata a Parma alle 15 (diretta su Sky Sport) dovrebbe rilanciare titolare Matteo Pessina , da oltre un mese scivolato in panchina dopo l'esplosione di Ruslan Malinovskyi. Il 24enne ...Il Napoli cala il poker e a sole tre giornate dalla fine rientra nella corsa Champions, attendendo con ansia l’esito di Juve-Milan. Perché un eventuale pareggio a ...Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tmw. "Devo dire ...