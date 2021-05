AstraZeneca, Breton: “Ue non ha rinnovato contratto” (Di domenica 9 maggio 2021) La Commissione europea non ha rinnovato per il momento l’ordine di vaccini anti Covid ad AstraZeneca, l’azienda anglo-svedese contro cui nelle settimane scorse è stata avviata una causa legale per inadempienza del contratto. Lo ha detto il commissario europeo al Mercato Interno Thierry Breton a ‘France Inter’: “Noi non abbiamo rinnovato l’ordine dopo giugno. Vedremo che succede”. Nei giorni scorsi, intanto, in Gran Bretagna è stato deciso che sarà offerta un’alternativa al prodotto messo a punto dall’Università di Oxford per le persone che hanno meno di 40 anni, ove disponibile. La decisione segue le raccomandazioni della Joint Committee on Vaccination and Immunisation sui rischi di trombosi, precisando che questo non deve rallentare la campagna vaccinale. Alle persone di età compresa tra i 30 e i 39 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) La Commissione europea non haper il momento l’ordine di vaccini anti Covid ad, l’azienda anglo-svedese contro cui nelle settimane scorse è stata avviata una causa legale per inadempienza del. Lo ha detto il commissario europeo al Mercato Interno Thierrya ‘France Inter’: “Noi non abbiamol’ordine dopo giugno. Vedremo che succede”. Nei giorni scorsi, intanto, in Gran Bretagna è stato deciso che sarà offerta un’alternativa al prodotto messo a punto dall’Università di Oxford per le persone che hanno meno di 40 anni, ove disponibile. La decisione segue le raccomandazioni della Joint Committee on Vaccination and Immunisation sui rischi di trombosi, precisando che questo non deve rallentare la campagna vaccinale. Alle persone di età compresa tra i 30 e i 39 ...

