A passeggio in via Roma senza mascherina, contestano la multa per "motivi ideologici" (Di domenica 9 maggio 2021) Passeggiavano in via Roma, nei pressi di piazza Carlo Felice, senza mascherina. Ad accorgersi del gruppo di ventenni che non rispettava le norme anti-Covid gli agenti di polizia che pattugliavano la zona e che hanno fermato i 3 ragazzi, tutti di origine maghrebina, chiedendo loro di indossare il dispositivo di sicurezza. Ma i giovani hanno da subito mostrato un atteggiamento ostile, mentre a dar loro manforte è arrivato anche un italiano 33enne, senza mascherina, che ne contestava l'uso per motivi ideologici. Tutti e 4 sono stati multati per violazione delle norme. L'articolo proviene da Nuova Società.

