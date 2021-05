Valmadrera in lutto | è morto Pietro Dell' Oro | storico custode del ' Leopardi' e membro Osa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Valmadrera lutto

LeccoToday

per la morte di Pietro Dell'Oro. Il sindaco Antonio Rusconi, a nome dell'Amministrazione Comunale di, ha voluto partecipare al cordoglio per la scomparsa di dell'uomo, ...per la scomparsa di Butti Arturo, imprenditore storico e fondatore della Fonderia Butti srl in via Chiari dal 1970 e precedentemente in via Preguda, attività oggi proseguita in ...