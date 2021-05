Vaccini: Papa Francesco lancia un monito che scuote (Di sabato 8 maggio 2021) L’invito del Santo Padre che non ti aspetti e ci mette di fronte a una grande responsabilità di fronte alla pandemia. Il messaggio è arrivato dai maxischermi del SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles. La figura e le parole del Papa sono infatti scorse tra artisti e figure che sembrerebbero di un altro mondo, tra L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 8 maggio 2021) L’invito del Santo Padre che non ti aspetti e ci mette di fronte a una grande responsabilità di fronte alla pandemia. Il messaggio è arrivato dai maxischermi del SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles. La figura e le parole delsono infatti scorse tra artisti e figure che sembrerebbero di un altro mondo, tra L'articolo proviene da La Luce di Maria.

