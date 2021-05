Vaccini | deroga brevetti | summit Ue boccia proposta Biden

(Di sabato 8 maggio 2021) L'Unione europea è l'unica regione democratica del mondo che esporta su larga scala. Circa il 50% di quanto viene prodotto in Europa viene esportato verso circa 90 Paesi L'articolo proviene da Firenze Post.

"Iservono ora', ha sottolineato, 'atemporanea sui brevetti' proposta da Biden 'non risolve il problema nel breve e medio periodo. Ciò che serve è una condivisione dei sieri, l'export ..."Iservono ora " ha detto " Latemporanea sui brevetti non risolve il problema nel breve e medio periodo. Ciò che serve è una condivisione dei sieri, l'export di dosi e investimenti ...La deroga chiesta da Biden è già in panne. Berlino si impone e von der Leyen fa retromarcia: "Parliamo di produzione, il vero problema" ...La presidente della Commissione europea al termine del Social summit di Porto: “Invitiamo chi dibatte sui brevetti a esportare le dosi”. Draghi: “Aumentare la produzione e sbloccare l’export” La presi ...