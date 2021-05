Uccise la moglie per gelosia a Bergamo: trovato suicida nella sua cella in carcere Maurizio Quattrocchi (Di sabato 8 maggio 2021) Maurizio Quattrocchi martedì prossimo avrebbe dovuto raccontare la sua versione dei fatti nel processo per l’omicidio della moglie, Zinaida Solonari, ma l’uomo si è tolto la vita nella cella dove era detenuto. Il femminicidio, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 2019 a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, sarebbe stato dettato dall’incapacità di Quattrocchi di accettare che la moglie lo stava lasciando. Uccise la moglie a coltellate: suicida Maurizio Quattrocchi Si è tolto la vita nel carcere in cui era detenuto dal giorno del delitto della moglie, Maurizio ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 maggio 2021)martedì prossimo avrebbe dovuto raccontare la sua versione dei fatti nel processo per l’omicidio della, Zinaida Solonari, ma l’uomo si è tolto la vitadove era detenuto. Il femminicidio, avvenutonotte tra il 5 e il 6 ottobre 2019 a Cologno al Serio, in provincia di, sarebbe stato dettato dall’incapacità didi accettare che lalo stava lasciando.laa coltellate:Si è tolto la vita nelin cui era detenuto dal giorno del delitto della...

