Torteria ribelle | 165 multe per negazionisti

(Di sabato 8 maggio 2021) Alla fine della manifestazione di oggi sono state 165 leelevate nei confronti di chi è sceso in strada in solidarietà delladi Chivasso, in provincia di Torino, il locale chiuso dalla procura di Ivrea dopo le continue violazioni alle misure di contenimento del Coronavirus. Alla manifestazione hanno partecipato a oltre duecento persone, mentre per vigilare sull'iniziativa sono stati impegnati 140 carabinieri e 25 tra vigili urbani e guardia di finanza.