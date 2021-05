Todis Salerno sugli scudi | il return match contro Taranto è tuo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Gli occhi della tigre nelle atlete della’92, che riscattano la sconfitta di dieci giorni fa all’andata e rifilano un sonoro 71-45 alla Lowengrube, staccandola e restando in vetta alla classifica con 16 punti. Grande spirito di gruppo, concentrazione, voglia di vincere con una difesa ermetica. Tutte sopra le righe, con un’eccezionale Duran a dirigere l’orchestra che ha messo dentro da pochissimo anche Lucia Savatteri, 20enne pivot di 190 cm nel giro delle Nazionali under azzurre. Patron Somma, l’ha prelevata dalla Virtus Cagliari (A2). In precedenza per la neo granatina anche un’esperienza con la High School Basket Lab e con Ragusa. Impatto molto convincente. LA PARTITA. Duran, De Mitri, Valerio, Cragnolino, Van der Linden nello starting five. Partono contratte ...