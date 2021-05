Tavolo Speranza-Di Maio sulle riaperture ai turisti stranieri: “Via la mini-quarantena dal 15 maggio per Paesi Ue, un mese dopo per Usa” (Di sabato 8 maggio 2021) Via la mini-quarantena per chi arriva in Italia dai Paesi europei, dalla Gran Bretagna e da Israele a partire dal 15 maggio. Con l’ipotesi di abolire la stretta anche per gli Stati Uniti da un mese dopo. È questo il quadro delineato da un Tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal ministro della Salute Roberto Speranza sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo. Varranno le stesse regole in vigore in Italia per gli spostamenti verso regioni non gialle, ovvero la necessità di un tampone negativo, di una vaccinazione effettuata o aver già contratto il Covid. L’obiettivo del governo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Via laper chi arriva in Italia daieuropei, dalla Gran Bretagna e da Israele a partire dal 15. Con l’ipotesi di abolire la stretta anche per gli Stati Uniti da un. È questo il quadro delineato da unoperativo organizzato dalstro degli Esteri Luigi Die dalstro della Salute Robertoaiin vista del periodo estivo. Varranno le stesse regole in vigore in Italia per gli spostamenti verso regioni non gialle, ovvero la necessità di un tampone negativo, di una vaccinazione effettuata o aver già contratto il Covid. L’obiettivo del governo, ...

