Spezia - Napoli | polemiche per la designazione dell' arbitro Irrati

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #SpeziaNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #SpeziaNapoli sarà diretta dall’arbitro Irrati di Pistoia. ?? - SimoneCosimi : È accettabile quello che sta accadendo a Milano, specie al #Duomo? Lo era quello che accadde a Napoli dopo la morte… - napolimagazine : VIDEO - Spezia-Napoli, azzurri arrivati allo stadio, Edo De Laurentiis: 'Forza Napoli!' - apetrazzuolo : VIDEO - Spezia-Napoli, azzurri arrivati allo stadio, Edo De Laurentiis: 'Forza Napoli!' -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Napoli

Commenta per primo Corsa Champions e lotta per non retrocedere , inin palio c'è molto di più dei semplici 3 punti e a partire dalle ore 15 al Picco tanto dei rispettivi obiettivi potrebbe subire uno scossone. Gli azzurri di Gennaro Gattuso dopo il ...Calendario alla mano vediamo subito che il primo fischio d'inizio della giornata sarà alle ore 15.00 quando al Picco si accederà la sfida tra: alla medesima ora avrà pure luogo ...Il pronostico vede il Napoli in parte favorito per la vittoria finale. Spezia Napoli dove vederla in televisione o tramite dispositivi elettronici Il match Spezia Napoli sarà trasmesso in diretta TV ...Dalle ore 14 in campo Pescara e Virtus Entella per il recupero della 4° giornata del girone di ritorno. Delfino che cerca l'allungo sul Lecce ...