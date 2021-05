Serie A, il programma di sabato 8 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Serie A, il programma e risultati di sabato 8 maggio. Apre Spezia-Napoli, chiude Fiorentina-Lazio. L’Inter ospita la Sampdoria. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 8 maggio 2021. Aprono Spezia-Napoli e Udinese-Bologna e chiude la sfida tra Fiorentina e Lazio. Alle 18 l’Inter festeggia lo Scudetto contro la Sampdoria. Di seguito il programma di Serie A di sabato 8 maggio, sfide valide per la trentacinquesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Spezia-Napoli (ore 15)Udinese-Bologna (ore 15)Inter-Sampdoria (ore 18)Fiorentina-Lazio (ore 20:45) Pallone Serie A Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021)A, ile risultati di. Apre Spezia-Napoli, chiude Fiorentina-Lazio. L’Inter ospita la Sampdoria. ROMA –A, ile i risultati di2021. Aprono Spezia-Napoli e Udinese-Bologna e chiude la sfida tra Fiorentina e Lazio. Alle 18 l’Inter festeggia lo Scudetto contro la Sampdoria. Di seguito ildiA di, sfide valide per la trentacinquesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Spezia-Napoli (ore 15)Udinese-Bologna (ore 15)Inter-Sampdoria (ore 18)Fiorentina-Lazio (ore 20:45) Pallone

