Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Nasce "Insieme per Roma" la coalizione di forze politiche e sociali che lancia una sfida collettiva per le elezioni amministrative della Capitale. Le rappresentanti e i rappresentanti delle forze politiche, civiche e sociali, insieme ai capigruppo in Campidoglio e alle presidenti e ai presidenti dei Municipi guidati dal centrosinistra hanno sottoscritto la Carta d'intenti e il regolamento quadro Romano per le primarie del prossimo 20 giugno.

Ultime Notizie dalla rete : Roma centrosinistra Becchetti, il "romano" della Lega: "Giorgia Meloni sarebbe la migliore candidata" Se il centrosinistra alla fine schierasse Nicola Zingaretti dovrete optare per un nome più politico? "Tendo a non interessarmi delle strategie degli altri, ma non temiamo nessuno. La sinistra si ...

Comunali Roma, primarie Pd: si vota il 20 giugno nei gazebo Roma, 8 maggio 2021 - Alla fine il Pd ha deciso: per il candidato sindaco del centrosinistra si voterà il 20 giugno. Ieri sera, dopo quasi due ore di riunione, il tavolo romano è stato concorde sulla ...

Comunali Roma, primarie: ecco la carta d’Intenti del centrosinistra QUOTIDIANO NAZIONALE Milano, Sala: «Alleanza con il M5S? Siamo amici ma meglio correre separati» Alleanza Pd e M5S? No grazie, dice il sindaco di Milano Beppe Sala che tenterà il bis alle prossime elezioni amministrative. A Roma, al governo Pd e ...

Roma: centrosinistra sottoscrive Cata intenti e regolamento per primarie 20 giugno Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Nasce "Insieme per Roma" la coalizione di forze politiche e sociali che lancia una sfida collettiva per le elezioni amministrative della Capitale. Le rappresentanti e i rapp ...

