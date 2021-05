Roberto Rossellini, solo un genio poteva amare la Magnani e la Bergman (Di sabato 8 maggio 2021) La storia scriverà ‘padre del neorealismo’ sotto l’altisonante nome di Roberto Rossellini. Ma di quel genio avventuriero, dal baciamano per saluto, restano i vibranti ed intrepidi sentimenti. Potrai aver dato vita a capolavori del cinema, come “Roma città aperta“, “Stromboli“, “Paisà“, osannati fino alla gloria. Ma verrai ricordato per essere stato inseguito dai fotografi, sulle copertine tra ‘amorazzi’ di prima pagina. Il mondo ha sospirato con lui, dietro le sue donne. Il migliore dei suoi film, il più riuscito, è la sua vita. “Riprendi quel che hai voglia di vedere. Usa la macchina da presa come gli occhi. Piazzala su chi ascolta, se ti accorgi che è più importante di chi parla”. Questa la lezione di cinema impartita dal maestro Rossellini. Quello che contava, dopo i duri anni di guerra, era raccontare le cose ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021) La storia scriverà ‘padre del neorealismo’ sotto l’altisonante nome di. Ma di quelavventuriero, dal baciamano per saluto, restano i vibranti ed intrepidi sentimenti. Potrai aver dato vita a capolavori del cinema, come “Roma città aperta“, “Stromboli“, “Paisà“, osannati fino alla gloria. Ma verrai ricordato per essere stato inseguito dai fotografi, sulle copertine tra ‘amorazzi’ di prima pagina. Il mondo ha sospirato con lui, dietro le sue donne. Il migliore dei suoi film, il più riuscito, è la sua vita. “Riprendi quel che hai voglia di vedere. Usa la macchina da presa come gli occhi. Piazzala su chi ascolta, se ti accorgi che è più importante di chi parla”. Questa la lezione di cinema impartita dal maestro. Quello che contava, dopo i duri anni di guerra, era raccontare le cose ...

