Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio | le ultime novità

(Di sabato 8 maggio 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori del settore sportivo ancora fermi a casa a causa della pandemia. Nelleore si sente parlare di una possibile ripartenza a, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Il fatto che il mese disia oggetto di numerose ipotesi è strettamente collegato al contenuto del nuovo dpcm. Il Governo ha infatti confermato che non ci saranno zone gialle almeno fino alla fine di aprile: una stretta importante, che ha come obiettivo quello di salvaguardare la stagione estiva mentre la campagna vaccinale dovrebbe subire una notevole accelerazione. E’ quindi ovvio chee ...

Advertising

CaffeFou : Si torna in spiaggia: quando riaprono le Regioni - luciferdeckerrr : madonna si giuro che quando riaprono i cinema nel mio paese vado ogni weekend - eughen61 : A quanto pare oggi a Roma si riaprono le fogne. A quando una bella derattizzazione definitiva? Dalla galassia ner… - zazoomblog : Quando riaprono sale giochi scommesse e slot? La situazione aggiornata per aprile e maggio - #Quando #riaprono… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Quando riaprono le palestre? Il punto della situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

Il ritorno in piscina, ma solo all'aperto, come sarà? Ecco le linee guida emanate dal Dipartimetno Sport del governo. Le linee guida scritte insieme alla Federazione Italiana Nuoto si applicano alle ...Con un duro comunicato Juventus, Barcelona e Real Madridla discussione sulla Super league di calcio. In relazione al comunicato emesso da Uefa il 7 ...che la Super League avrà luogo...Il ritorno in piscina, ma solo all'aperto, come sarà? Ecco le linee guida emanate dal Dipartimetno Sport del governo. Le linee guida scritte insieme alla Federazione Italiana Nuoto ...Dal 15 maggio riaprono gli stabilimenti a Roma. Con l'estate che si avvicina i cittadini della capitale sono pronti a riempire le spiagge di Ostia, Fregene, Maccarese e tutte quelle che ...