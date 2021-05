Quando e dove cadrà il razzo cinese “Lunga Marcia 5B” e quali sono le regioni in allerta (Di sabato 8 maggio 2021) Quando e dove cadrà il razzo cinese “Lunga Marcia 5B” dopo il rientro incontrollato in atmosfera? Al momento la previsione di rientro sulla terra è fissata per le ore 02:24 ore locali del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di ± 6 ore. All’interno di questo arco temporale sono tre le traiettorie che potrebbero coinvolgere l’Italia. In totale, interessano porzioni di 9 regioni del centro-sud, ovvero Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ieri si è tenuto il Comitato Operativo della Protezione Civile convocato dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio per analizzare gli scenari ipotetici. La finestra temporale di incertezza rispetto a Quando e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 8 maggio 2021)il5B” dopo il rientro incontrollato in atmosfera? Al momento la previsione di rientro sulla terra è fissata per le ore 02:24 ore locali del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di ± 6 ore. All’interno di questo arco temporaletre le traiettorie che potrebbero coinvolgere l’Italia. In totale, interessano porzioni di 9del centro-sud, ovvero Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ieri si è tenuto il Comitato Operativo della Protezione Civile convocato dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio per analizzare gli scenari ipotetici. La finestra temporale di incertezza rispetto ae ...

