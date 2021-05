PALERMO-TERAMO, SCELTE E DUBBI DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI (Di sabato 8 maggio 2021) Primo atto dei playoff promozione.Alle ore 15.30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida tra PALERMO e TERAMO. Due risultati su tre per la compagine rosanero e la voglia di convincere e stupire, nonostante non goda certamente dei favori del pronostico alla vigilia. Pelagotti e compagni torneranno, dunque, in campo dopo il successo conquistato in trasferta contro la Virtus Francavilla. Tre punti che hanno permesso ai siciliani di terminare la regular season al settimo posto e che danno slancio e morale in vista degli spareggi.Al cospetto della squadra di Paci, il tecnico del PALERMO dovrà fare a meno di alcune pedine importanti: Almici, Odjer, Crivello, Palazzi e Somma. Tornano a disposizione di FILIPPI Corrado, Martin e Peretti. Lucca, che ha recuperato dal problema al ginocchio, è stato convocato. ... Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021) Primo atto dei playoff promozione.Alle ore 15.30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida tra. Due risultati su tre per la compagine rosanero e la voglia di convincere e stupire, nonostante non goda certamente dei favori del pronostico alla vigilia. Pelagotti e compagni torneranno, dunque, in campo dopo il successo conquistato in trasferta contro la Virtus Francavilla. Tre punti che hanno permesso ai siciliani di terminare la regular season al settimo posto e che danno slancio e morale in vista degli spareggi.Al cospetto della squadra di Paci, il tecnico deldovrà fare a meno di alcune pedine importanti: Almici, Odjer, Crivello, Palazzi e Somma. Tornano a disposizione diCorrado, Martin e Peretti. Lucca, che ha recuperato dal problema al ginocchio, è stato convocato. ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo-TERAMO, SCELTE E DUBBI DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI - Mediagol : #Palermo-TERAMO, SCELTE E DUBBI DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI - zazoomblog : Palermo-Teramo i convocati di mister Filippi: torna Lucca out in sei. L’elenco completo - #Palermo-Teramo… - tvsei : Teramo, ecco i playoff. Paci: “A Palermo decideranno gli episodi” - - ILOVEPACALCIO : Filippi presenta Palermo-Teramo: «Giocheremo per vincere» (VIDEO) - Ilovepalermocalcio -