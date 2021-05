Mail | Il principe Carlo ha incontrato il nipotino Archie solo 2 volte I cugini soltanto una

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 8 maggio 2021) Ilavrebbesuo nipotedue. A rivelarlo è il Daily, svelando che i pochi incontri avuti dal nonno col figlio di Harry e Meghan Markle avrebbero recentemente messo in difficoltà gli assistenti reali, impegnati nella ricerca di una foto da utilizzare come parte del messaggio di auguri per il secondo compleanno del piccolo, nato il 6 maggio 2019. Il, dunque, afferma che non ci fossero a disposizione immagini aggiornate delin compagnia del piccolo. Si è dunque optato per una foto risalente ai primi mesi di vita di. Il tabloid aggiunge che perfino i piccoli di casa Cambridge (ilGeorge, la ...