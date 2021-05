M5S, Conte: “Simbolo è e rimane del Movimento 5 Stelle” (Di sabato 8 maggio 2021) “Il Simbolo è e rimane del Movimento 5 Stelle. Sicché le liste che rappresentano il Movimento 5 Stelle possono continuare a utilizzare il Simbolo per tutte le loro attività”. Così l’ex premier Giuseppe Conte che ha partecipato a un incontro virtuale con rappresentanti del Movimento di tutti i livelli territoriali, per affrontare percorso verso le elezioni amministrative che si svolgeranno il prossimo autunno a Torino. “Ogni scelta locale – ha detto ancora – dovrà essere fatta insieme perché non è pensabile che una forza politica di respiro nazionale possa poi affidarsi a una gestione esclusivamente atomistica e parcellizzata delle realtà locali, perdendo completamente di vista il senso di un disegno politico unitario e complessivo”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) “Ilè edel. Sicché le liste che rappresentano ilpossono continuare a utilizzare ilper tutte le loro attività”. Così l’ex premier Giuseppeche ha partecipato a un incontro virtuale con rappresentanti deldi tutti i livelli territoriali, per affrontare percorso verso le elezioni amministrative che si svolgeranno il prossimo autunno a Torino. “Ogni scelta locale – ha detto ancora – dovrà essere fatta insieme perché non è pensabile che una forza politica di respiro nazionale possa poi affidarsi a una gestione esclusivamente atomistica e parcellizzata delle realtà locali, perdendo completamente di vista il senso di un disegno politico unitario e complessivo”. ...

