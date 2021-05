LIVE Venezia-Schio 72-52, A1 basket femminile in DIRETTA: l’Umana Reyer si aggiudica anche gara-2 della serie scudetto (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.39 La Reyer Venezia domina il terzo quarto (21-7) e si aggiudica anche gara-2 della serie scudetto dopo la vittoria di giovedì. Mvp del match Elisa Penna con 20 punti, la migliore del Famila Schio è Jillian Harmon con 10. Martedì la squadra di coach Ticchi si presenterà al PalaRomare di Schio con il primo match-ball. FINISCE COSI’, Venezia SI aggiudica gara-2! 72-52 Gruda raggiunge la doppia cifra, 11 punti. 72-50 2/2 Harmon in lunetta. 72-48 Penna stavolta inventa per Fagbenle, 43? sul cronometro. 70-48 Assist di Natali per Petronyte. 68-48 TRIPLA di Penna. 65-48 Liberi di Gruda. 65-46 ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.39 Ladomina il terzo quarto (21-7) e si-2dopo la vittoria di giovedì. Mvp del match Elisa Penna con 20 punti, la migliore del Familaè Jillian Harmon con 10. Martedì la squadra di coach Ticchi si presenterà al PalaRomare dicon il primo match-ball. FINISCE COSI’,SI-2! 72-52 Gruda raggiunge la doppia cifra, 11 punti. 72-50 2/2 Harmon in lunetta. 72-48 Penna stavolta inventa per Fagbenle, 43? sul cronometro. 70-48 Assist di Natali per Petronyte. 68-48 TRIPLA di Penna. 65-48 Liberi di Gruda. 65-46 ...

comunevenezia : #SaloneNauticoVenezia Tra meno di un mese apre i battenti la seconda edizione del Salone Nautico Venezia Dal 29… - zazoomblog : LIVE – Venezia-Schio 20-18 basket femminile gara-2 finale Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Schio… - LukaszKort : RT @comunevenezia: ?? #Cultura #Fiabe ?? ?? Al via 'Fiabe dal mondo' rassegna di video-fiabe internazionali ?? Online domani alle 9 la prima… - LukaszKort : RT @comunevenezia: #CroceRossa | #PalazziRossi “Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa”: sabato i palazzi comunali… - mkokwuc : Live Stream of Ponte delle Guglie Venice - View from Hotel Filù Venezia ... -