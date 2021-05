Inter, contro la Sampdoria a caccia del record di vittorie casalinghe (Di sabato 8 maggio 2021) L’Inter a caccia di record Torna in campo l’Inter che pomeriggio ospiterà la Sampdoria nella prima partita dopo aver vinto il campionato domenica scorsa. I nerazzurri in questo finale di stagione sono a caccia di alcuni record particolari: il primo è quello delle vittorie casalinghe consecutive e il secondo da cercare anche contro Roma e Udinese è quello di battere, almeno una volta, tutte le avversarie. “Già la sfida contro la Sampdoria può regalare all’Inter un record storico. Dal 4-2 contro il Torino in avanti, i nerazzurri hanno sempre vinto a San Siro nonostante l’intimità di un Meazza svuotato del sempre presente pubblico ... Leggi su intermagazine (Di sabato 8 maggio 2021) L’diTorna in campo l’che pomeriggio ospiterà lanella prima partita dopo aver vinto il campionato domenica scorsa. I nerazzurri in questo finale di stagione sono adi alcuniparticolari: il primo è quello delleconsecutive e il secondo da cercare ancheRoma e Udinese è quello di battere, almeno una volta, tutte le avversarie. “Già la sfidalapuò regalare all’unstorico. Dal 4-2il Torino in avanti, i nerazzurri hanno sempre vinto a San Siro nonostante l’intimità di un Meazza svuotato del sempre presente pubblico ...

