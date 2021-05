Insigne è come bere un Amarone sulla frittata di maccheroni. Uno spreco (Di sabato 8 maggio 2021) Un coro d’ebano sovrasta e incanta commerciali penne da bazar. Ora stupisce e domina ignari conoscitori di bellezza. Victor mio, argilla preziosa. Poet tiene una sessione di stilnovismo applicato al pallone. Destro potente a chiudere un verso; esterno delizioso fa partire un endecasillabo. Ditelo che con lui, tutto è poesia. Destro a giro di Hysaj, destro a giro di Hysaj di poco fuori, destro a giro di Hysaj….Poi dicono che cadono i razzi! E pe’ forza! Lo Spezia vuole giocarsela e ci regala un tempo. Dopo due azioni partite con la palla lunga vogliamo tornare a vivere di ansie…Basse costruzioni a prova di fegato… Insigne a tutto campo. Corre e difende. È come bere un Amarone della Valpolicella sulla frittata di maccheroni. Uno spreco! Di Lorenzo è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 maggio 2021) Un coro d’ebano sovrasta e incanta commerciali penne da bazar. Ora stupisce e domina ignari conoscitori di bellezza. Victor mio, argilla preziosa. Poet tiene una sessione di stilnovismo applicato al pallone. Destro potente a chiudere un verso; esterno delizioso fa partire un endecasillabo. Ditelo che con lui, tutto è poesia. Destro a giro di Hysaj, destro a giro di Hysaj di poco fuori, destro a giro di Hysaj….Poi dicono che cadono i razzi! E pe’ forza! Lo Spezia vuole giocarsela e ci regala un tempo. Dopo due azioni partite con la palla lunga vogliamo tornare a vivere di ansie…Basse costruzioni a prova di fegato…a tutto campo. Corre e difende. Èundella Valpolicelladi. Uno! Di Lorenzo è ...

