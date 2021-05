I viaggi del gusto superano la prova Covid (Di sabato 8 maggio 2021) I turisti enogastronomici sono sempre di più, scoprono l’entroterra partendo dal mare (loro destinazione preferita) e appaiono sempre più consapevoli, attivi, esigenti, innovativi e attenti ai temi della sicurezza e della sostenibilità. La ‘maturità acquisita pone i viaggiatori del gusto al centro di uno scenario di sviluppo più equilibrato dei territori e ne fa le ‘sentinelle’ di un turismo virtuoso, che contribuisce alla tutela delle risorse locali e del paesaggio, che destagionalizza e crea nuovi equilibri tra urbano e rurale. È quanto emerge dalla quarta edizione del Rapporto sul Turismo enogastronomico italiano, curato da Roberta Garibaldi (professore universitario di Tourism Management e nel Board of Directors della World Food Travel Association). La nuova edizione del Rapporto evidenzia i cambiamenti della domanda e le opportunità che si ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 maggio 2021) I turisti enogastronomici sono sempre di più, scoprono l’entroterra partendo dal mare (loro destinazione preferita) e appaiono sempre più consapevoli, attivi, esigenti, innovativi e attenti ai temi della sicurezza e della sostenibilità. La ‘maturità acquisita pone iatori delal centro di uno scenario di sviluppo più equilibrato dei territori e ne fa le ‘sentinelle’ di un turismo virtuoso, che contribuisce alla tutela delle risorse locali e del paesaggio, che destagionalizza e crea nuovi equilibri tra urbano e rurale. È quanto emerge dalla quarta edizione del Rapporto sul Turismo enogastronomico italiano, curato da Roberta Garibaldi (professore universitario di Tourism Management e nel Board of Directors della World Food Travel Association). La nuova edizione del Rapporto evidenzia i cambiamenti della domanda e le opportunità che si ...

