Gianluca De Matteis cade con la moto e finisce al pronto soccorso (Di sabato 8 maggio 2021) Gianluca De Matteis è stato uno degli ultimi tronisti di Uomini e Donne anche se l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi non gli è andata granché bene dato che – non avendo trovato nessuna potenziale partner – ha deciso di lasciare il trono da single. Sparito dai media da settimane, De Matteis è tornato oggi sulla bocca di tutti a causa di un incidente in moto che per sua fortuna gli ha causato solo qualche graffio ed un brutto spavento. “Ho preso un gatto in curva, e sono andato a terra. Mi sono fatto qualche graffio sulla gamba, niente di serio. Non mi sono fatto fondamentalmente niente, anche se domani starò sicuramente a pezzi perché ho tutta la gamba destra che già mi fa male. Ho fatto un po’ di danni alla moto, purtroppo. Che palle. Sono in*azzato nero, guardate quanti graffi ci ... Leggi su biccy (Di sabato 8 maggio 2021)Deè stato uno degli ultimi tronisti di Uomini e Donne anche se l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi non gli è andata granché bene dato che – non avendo trovato nessuna potenziale partner – ha deciso di lasciare il trono da single. Sparito dai media da settimane, Deè tornato oggi sulla bocca di tutti a causa di un incidente inche per sua fortuna gli ha causato solo qualche graffio ed un brutto spavento. “Ho preso un gatto in curva, e sono andato a terra. Mi sono fatto qualche graffio sulla gamba, niente di serio. Non mi sono fatto fondamentalmente niente, anche se domani starò sicuramente a pezzi perché ho tutta la gamba destra che già mi fa male. Ho fatto un po’ di danni alla, purtroppo. Che palle. Sono in*azzato nero, guardate quanti graffi ci ...

Advertising

StraNotizie : Gianluca De Matteis cade con la moto e finisce al pronto soccorso - BITCHYFit : Gianluca De Matteis cade con la moto e finisce al pronto soccorso - infoitcultura : Uomini e Donne, Gianluca De Matteis incidente: come sta l’ex tronista - GossipItalia3 : Uomini e Donne, Gianluca De Matteis incidente: come sta l’ex tronista #gossipitalianews - Novella_2000 : Incidente con la moto per l’ex tronista: notte al pronto soccorso (VIDEO) -