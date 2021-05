Formazioni ufficiali Inter Sampdoria | le scelte degli allenatori

(Di sabato 8 maggio 2021) Ledimatch valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro. All. Conte.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Ramirez, Keita. All. Ranieri L'articolo proviene da Calcio News 24.

