Fis, quattro candidati alla presidenza. Roda si candida in Consiglio (Di sabato 8 maggio 2021) Bologna, 8 maggio 2021 " Primo snodo importante per la Fis , la federazione internazionale degli sport invernali, il 4 di giugno. Si terranno infatti le elezioni online sia per la presidenza che per ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Bologna, 8 maggio 2021 " Primo snodo importante per la Fis , la federazione internazionale degli sport invernali, il 4 di giugno. Si terranno infatti le elezioni online sia per lache per ...

Skiroll: Coppa del mondo 2021, quattro tappe e dodici gare complessive Il subcomitato FIS dello skiroll tenutosi nei giorni scorsi (on line) ha impostato il calendario della prossima ... Saranno complessivamente quattro le sedi gara per un totale di dodici gare, con inizio ...

